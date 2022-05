Rossy de Palma revela los malos tratos que sufrió a manos del padre de sus hijos: "Se produjo un suceso violento y fui al hospital"

Publicado hace 46 minutos por Ratoncolorao a cadenaser.com

No obstante, Rossy de Palma recuerda que las cosas comenzaron a ir mal a partir del primer embarazo. Recuerda que su ex pareja era muy posesiva y que siempre quería dominar. "Cuando estás en la supervivencia no estás para pensar si eres feliz o no eres feliz. Estás para salir de ahí y mis hijos me daban mucha fuerza porque quería estar bien para ellos". La actriz revela que estaba en casa junto a su pareja cuando, de pronto, se produjo un suceso violento que derivó en el final de la relación: "Me vi a mí misma desde arriba y me fui al hospital