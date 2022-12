Rioseco cuestionó el fracking y la falta de agua: Nos están saqueando

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lmneuquen.com

Ramón Rioseco, parlamentario del Mercosur y ex intendente de Cutral Co, se refirió al corte de ruta en Vaca Muerta y sostuvo que de fondo “hay un verdadero saqueo orquestado de las petroleras”, que se llevan los recursos y no hacen obras de infraestructura. “Es patético lo que pasa en Neuquén. Hace diez años que está Vaca Muerta, llevan agua para el fracking para 200 mil personas por día y no pueden hacer una obra de agua para 600 personas en Añelo”, enfatizó Rioseco a LMNeuquén, quien además está lanzado como candidato gobernador