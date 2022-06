Reino Unido: Los empleadores de todo el país se están preparando para recortar los salarios de los teletrabajadores [ENG]

Publicado hace 46 minutos por senfet a telegraph.co.uk

Una de cada diez empresas planea reducir el salario o los beneficios de los trabajadores desde casa después de no conseguir que volvieran a sus escritorios mediante el uso de una serie de incentivos, según una encuesta a más de 1000 empleadores realizada por el Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Alrededor del 4% de las empresas ya han reducido el salario o los beneficios de quienes continúan trabajando de forma remota, mientras que el 13% está a punto de hacerlo.