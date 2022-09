Publicado hace 35 minutos por Premutos73 a eldiariony.com

La iniciativa de la senadora Rachel May, respaldada por Alessandra Biaggi, y conocida como “Ley estar de pie es agotador”, prohibiría a los empleadores diseñar espacios de trabajo para requerir que los trabajadores a fuerza estén de pie en labores que no lo requieran, y ordenaría que el Departamento de Trabajo del Estado determine si la naturaleza de un trabajo en particular permite un poco de tiempo de inactividad.