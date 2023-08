El PP se avergüenza de sus pactos con Vox

Publicado hace 1 hora por nereira a diario16plus.com

Aunque pretenda presentarse como una formación política única que gira alrededor de un líder, la realidad es que en el Partido Popular hay muchas almas. No en vano, Vox es una escisión nacida de la facción ultra heredera de los fundadores franquistas del PP. Hay una parte del PP que no está de acuerdo con los pactos de gobierno alcanzados con la extrema derecha y que sigue defendiendo que para conseguir el poder no hay que aliarse con cualquiera.