Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lapoliticaonline.com

Después de financiarlo durante años, el mulltimillonario tecnólogico dijo que se equivocó y cuestionó su voto a Trump. Su trabajo como informante del FBI, el gran enemigo del ex presidente. Ahora, en diálogo con The Atlantic, Thiel confirmó que no piensa donarle más dinero al expresidente, ni a ningún otro candidato, en la campaña presidencial de 2024. Thiel dijo a The Atlantic que esperaba que la elección de Trump obligara a un ajuste de cuentas nacional, que alguien necesitaba derribar cosas antes de que el país pudiera reconstruirse.