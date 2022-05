Los obreros negacionistas

Publicado hace 1 hora por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Uno de los grandes triunfos del sistema político y económico actual es haber conseguido que haya obreros que no solo no saben que son obreros sino que hasta niegan que lo son. Como todos sabemos, hay varios partidos políticos que explotan este asunto a su favor y políticos que viven de ello. Lo mismo que hay montones de empresarios y asociaciones empresariales que también se aprovechan, porque si tú no eres un obrero, no necesitas un verdadero sindicato, las reivindicaciones obreras no son tu problema, no necesitas (...)