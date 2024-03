Publicado hace 17 minutos por zanguangaco a jenesaispop.com

Lily Allen, otrora uno de los grandes valores comerciales de Reino Unido, ha concedido una entrevista a Radio Times Podcast en la que se ha mostrado muy crítica en cuanto a conciliación. Se puede decir más alto pero no más claro: «De verdad que me molesta cuando la gente dice que puedes tenerlo todo, porque la verdad es que no». Sobre sus años dorados, añade: «Nunca tuve una estrategia en lo que se refiere a mi carrera, pero sí, tener hijos arruinó mi carrera». Después, puntualiza: «Les quiero mucho y me han completado como persona, pero si hab