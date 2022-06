Por qué las mujeres emprendedoras celebran el final de la era ‘Girlboss’

Publicado hace 1 hora por Pablo96 a forbes.es

En octubre de 2021, la cofundadora de Rent the Runway, Jennifer Hyman, hizo pública su empresa de moda por suscripción de 12 años con una valoración de 1,7 mil millones de dólares, valorando su participación del 5,1% en casi 49 millones de dólares. La directora ejecutiva de 41 años fue una de las 25 mujeres estadounidenses en la historia que hizo pública una empresa que ella misma había fundado. Pero la salida a bolsa de Rent the Runway fue aún más inusual por no solo tener una mujer fundadora, sino también una directora financiera.