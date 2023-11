Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a amp.elmundo.es

La hermana mayor de Donald Trump, Maryanne Trump Barry, ha muerto a los 86 años, según ha adelantado el periódico The New York Times. Fue juez federal. "Todo lo que quiere hacer es atraer a su base", dice en las grabaciones, que fueron obtenidas sin su consentimiento. "No tiene principios. Ninguno". "Sus malditos tuits y sus mentiras, Dios mío". “Es la falsedad y la crueldad. Donald es cruel".