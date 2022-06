El motín en el navío San Juan Nepomuceno

Publicado hace 36 minutos por tiopio a todoababor.es

La Real Armada de finales del siglo XVIII y principios del XIX tenía más problemas que ninguna otra de las principales marinas del mundo. Sobre el papel, España contaba con una de las principales marinas del mundo, más que nada gracias al número de bajeles, no por la calidad de los que en ellos iban embarcados. No es este el lugar para explicar la decadencia a la que estaba sometida la añeja institución. Si han leído algunos de nuestros artículos sabrán ya de qué les hablo. De forma muy resumida les diré que no había ni dinero ni marineros;…