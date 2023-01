Publicado hace 13 minutos por BorjaMartinezWalker a cincodias.elpais.com

Los nombres del fabricante de coches Tesla y Elon Musk no siempre fueron de la mano. Casi nunca se menciona, pero esta compañía no nació bajo el mando del excéntrico magnate que hoy parece demasiado liado tratando de que su aventura en Twitter no sea un absoluto fracaso. Tesla fue fundada en 2003 por los ingenieros Martin Eberhad y Marc Tarpenning, que crearon una compañía que quería dedicarse a hacer algo que nadie hacía por ese entonces: coches eléctricos.