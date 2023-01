Publicado hace 13 minutos por Verdaderofalso a panampost.com

Media España se manifestó ayer, 21 de enero de 2023, en Madrid, contra las políticas del gobierno socialcomunista que padecemos, bajo una sola bandera, la bandera nacional. Me atrevería a decir que se manifestaron los mejores.Los que creen en las raíces cristianas de nuestra civilización, en la patria, en la familia, en las personas, en la igualdad de oportunidades, pero no de resultados…En definitiva, la España sana, que ya no aguanta más, y quiere elecciones cuanto antes.