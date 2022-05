Publicado hace 38 minutos por Andaui a epe.es

¿Y si usted no pudiese recorrer con tranquilidad o sus hijos no pudiesen jugar en el nuevo parque público gigante que han construido en su barrio? ¿Y si visitase la nueva Plaza España de Madrid y acabase chocándose con un muro? El presidente de FAMMA-Cocemfe sostiene que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid "no resuelven con sanción ninguna las denuncias" que presentan al amparo de la Ley general de derechos de personas con discapacidad de 2017.