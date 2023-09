María Salmerón, pediatra: «Insistimos en que con menos de dos años la recomendación es no usar las pantallas»

Publicado hace 1 hora por felpeyu2 a lavozdegalicia.es

La experta reconoce que la tarea educativa de los padres es más compleja que antes, «en parte, por el ritmo de vida que se lleva, y en parte, por la cantidad de información que reciben». Cada vez conocemos más el riesgo que entraña el uso de pantallas. Es cierto que no será el mismo si el niño utiliza una aplicación para aprender los países, que si juega a un videojuego no apto para su edad. El resultado, según cabe esperar, tampoco. Hasta los dos años, la exposición a dispositivos electrónicos no está recomendada. Después, a medida que el meno