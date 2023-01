Publicado hace 12 minutos por Kasterot a niusdiario.es

En la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla están pasando frío . La solución: mantas. El plan de ahorro pasa por no poner la calefacción hasta que la temperatura mínima prevista por la Aemet sea inferior a 8 grados; o que la temperatura mínima exterior prevista sea inferior a 12 grados y la máxima exterior sea inferior a 20 grados. Las quejas no han tardado en llegar porque en las instalaciones de la universidad hay días que hace frío aunque no se alcancen estas temperaturas.