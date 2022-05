Publicado hace 4 años por JeyM a amp.expansion.com

He visto cosas que no creeríais. Carroñeros haciendo política sobre quince ataúdes. Fanáticos que culpan al capitalismo de un atentado contra el modelo de vida capitalista. Víctimas catalanas que no son españolas. Un alcalde y un párroco que le echan muertos encima a la alcaldesa de Barcelona. Demócratas que llaman a la unidad de todos, siempre que todos signifique los nuestros.