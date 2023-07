Laura Ardila, la autora a la que Planeta canceló un libro sobre un poderoso clan de Colombia: “No dejo de preguntarme si ha habido presiones”

Publicado hace 19 minutos por candonga1 a eldiario.es

Laura Ardila Arrieta lleva horas sin parar. Desde que contó en una columna en el periódico El Espectador que la editorial Planeta decidió no publicar a última hora su libro tras dos años investigando y escribiendo, la periodista colombiana se ha convertido en la que responde a las preguntas, en lugar de hacerlas. “Ha sido muy duro convertirse en la noticia, está teniendo mucha repercusión. Me asustaba, no lo disfruto, no me gusta. Pero vale pagar el precio de esta exposición”,