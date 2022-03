Publicado hace 23 minutos por Xtv a cincodias.elpais.com

Moscú debe afrontar hoy el abono de 105 millones en intereses. El ministro de Finanzas ha declarado "El pago ha llegado al banco estadounidense que es el titular de nuestra cuenta en divisas", dijo Siluanov, "actualmente el pago se está procesando y hasta ahora no hemos sobre si se ha efectuado o no, de modo que no se ha realizado. Pero sabemos que el banco está en conversaciones con la OFAC (sanciones) y nos ha pedido la información necesaria sobre el propósito del pago. Así que actualmente estamos esperando la información de nuestro banco"