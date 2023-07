Kevin Spacey, declarado inocente, el vídeo que merece la pena ver

Publicado hace 33 minutos por gertrudis a martacibelina.com

Se cargaron House of Cards, se cargaron la presunción de inocencia de uno de los mejores actores del mundo, mientras nadie, salvo Susan Sarandon ha dicho nada contra Woody Allen o Roman Polansky. Si no vistes Let me be Frank tienes que verlo ahora y saber cómo se comportaba la prensa española con la homosexualidad de los actores, y no era por respeto.