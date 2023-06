Publicado hace 1 hora por Grahml a diariodevalladolid.elmundo.es

Ya no es un caso concreto. La guadaña judicial está segando todos los préstamos con cláusula multidivisa, sentencias que no solo dan la razón al cliente que se adentró en el proceloso mundo de contraer deuda en otra moneda distinta al euro, sino que permite recuperar, y esto lo más noticiable, cantidades de decenas de miles euros. No van al bolsillo, pero casi: las devoluciones se destinan a amortizar el principal.