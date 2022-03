las jóvenes habían suscrito una póliza de seguro por la que serían indemniza con unos 50.000 euros en caso de violación

Que las hermanas sufran una agresión sexual, suban al piso con sus agresores sin que conste violencia o forzamiento alguno, que nada se digan entre ellas, que no traten de huir o que no pidan el más mínimo auxilio, y que después se dejen acompañar por los agresores hasta despedirse amigablemente en la estación de autobuses resulta cuanto menos necesario de una mayor explicación por las testigos víctimas que no se puede obtener en el juzgado de guardia por ausencia voluntaria de las mismas; sin olvidar la presunción de inocencia que les ampara.