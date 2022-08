Publicado hace 1 hora por viajeroWeb a encanarias.wordpress.com

No, señor Sánchez. El fenómeno de la inmigración no se soluciona traicionando de nuevo al Sáhara. No se soluciona haciendo compadreo con Mohamed VI y mirando para otro lado mientras el monarca alauí hace de las suyas. No creo en absoluto que sus intenciones, señor Sánchez, buscasen otra cosa que no fuera lograr un buen acuerdo ventajoso para el Estado que usted representa, pero no puede salir nada bueno cuando su nuevo compinche desprecia los Derechos Humanos…