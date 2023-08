Es hora de cambiar la cobertura mediática de Elon Musk (en)

Publicado hace 39 minutos por tiopio a platformer.news

Antes de Musk, la persona que marcaba la agenda informativa del día en Twitter era Donald Trump. A medida que durante su primera campaña quedaba claro que Trump no decía casi nunca la verdad, la prensa fue sometiendo gradualmente a un mayor escrutinio las declaraciones del candidato. En algunos casos, las cadenas de televisión por cable dejaron de retransmitir en directo sus apariciones públicas, ya que no se podían contrastar eficazmente en tiempo real. Las promesas incumplidas de Musk aún no han alcanzado ni de lejos el volumen de mentiras…