Janssen detectivesdeguerra.com

Israel no perdona, las leyes talmúdicas del "ojo por ojo..." tarde o temprano se aplicarán contra el Líbano, acusan al gobierno y a los militares libaneses de no hacer nada por controlar a la milicia chií del Hezbolá con sus efectivos ataques en contra de puestos y concentraciones militares, de asentamientos coloniales que humillan el orgullo israelí, lo dicen los propios medios en Israel, dejando muy claro que esta humillación no debe proseguir, el momento de la venganza se acerca.