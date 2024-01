Publicado hace 1 hora por spacemenko a elconfidencial.com

Así que te has quedado en la calle. Tranqui, no hace falta que des más explicaciones. Lo último que necesitas ahora es a otro desconocido que te juzgue. Madrid ya es una ciudad lo suficientemente dura cuando tienes un techo. Deja, sin embargo, que te cuente algo mientras caminamos hacia tu primera parada. Las malas noticias ya las sabes, se abre un periodo incierto de tu vida, con muchos peligros y pocas certezas. Lo que te ha sucedido no es algo infrecuente. Según el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos diez años ha aumentado un..