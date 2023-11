Publicado hace 1 hora por Andaui a ctxt.es

Esta es seguramente una de las entrevistas peores y más tristes que he hecho, entre las cientos que habré escrito en 33 años de profesión. El problema es que cada pregunta que se me ocurre hacerle a Mahmoud Mushtaha, periodista de 23 años, nacido y residente en Gaza, parece carecer casi por completo de sentido. Primero, porque es imposible imaginarse la situación que está viviendo y ponerse en su lugar. Segundo, porque no hay forma de bromear, quitar hierro a una frase o animarle a que cuente más.