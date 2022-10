El fracking es una distracción que no bajará los precios de la gasolina. El escepticismo sobre la extracción de gas de esquisto se basa en creencias conservadoras. (Eng)

Publicado hace 44 minutos por Verdaderofalso a newstatesman.com

A pesar del levantamiento de la moratoria, los ministros no han podido decirnos cómo se definirá este consentimiento (lo que cuenta como comunidad local) y cómo se medirá. En cambio, se ha sugerido que las empresas de fracking tendrán que producir paquetes de inversión atractivos para incentivar a las comunidades locales a albergar sitios de fracking. No tengo ningún problema con los incentivos para albergar la producción de energía, pero eso no es lo mismo que el consentimiento. Si las comunidades desean rechazarlo, deberían poder hacerlo.