Para no ser tildado de oportunista, que el Barça haya ganado la Liga (una buena noticia) no nos tiene que hacer perder de vista su declive como institución en los últimos años. Esta victoria puede ser flor de un día si el club no deja de descapitalizarse en todo tipo de activos (incluyendo los profesionales). Volver a la élite del fútbol europeo puede resultar imposible si no se revierten las razones subyacentes del declive institucional y organizativo.