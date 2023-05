Las farmacias gallegas llevan toda la mañana sin poder dispensar medicamentos con receta: «Echamos chispas»

Publicado hace 3 horas por filemon314 a lavozdegalicia.es

Los farmacéuticos explican que la receta no funciona desde las diez de la mañana, pero también falla la web de contingencia. Echamos chispas, no es todos los días, pero pasa con frecuencia.En la mayoría de los casos los pacientes son comprensivos y no protestan, pero los profesionales de la farmacia lamentan que estos problemas no sean infrecuentes.