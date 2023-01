Fallece a los 83 años el filósofo Xavier Rubert de Ventós

Publicado hace 26 minutos por candonga1 a lavanguardia.com

“La muerte está suficientemente cercana como para no temer a la vida”. “La existencia de Dios es quizá la mejor razón para no creer en él”. “¿Seré suficientemente bueno en los últimos momentos para pensar en los otros? ¿En aquellos a quienes dejo más que en el puto más allá en el que me precipito?”. Son algunas de las reflexiones irónicas y comprometidas con la vida que Xavier Rubert de Ventós reunió a lo largo de los años en más de un centenar de libretas y con las que construyó su libro Si no corro, caic en 2017.