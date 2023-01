Un estudio confirma que la "injerencia rusa" en los comicios de 2016 en EE.UU. fue una farsa

Publicado hace 1 hora por cocolisto a esrt.online

La publicación de este estudio llega días después de filtraciones sobre Twitter y este tema en particular. El periodista Matt Taibbi revela los mecanismos que la inteligencia estadounidense logró el control de Twitter fue el uso del miedo a operaciones de influencia rusa en la red. Taibbi ha revelado que Twitter aseguró no detectar injerencias de ese tipo y no estar preocupado por ello. Sin embargo, empezó a recibir presiones políticas. Twitter contestó eliminando los anuncios de RT y Sputnik. No fue suficiente y continuaron con el mismo ciclo