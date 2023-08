España reduce 700.000 horas 'extra' no pagadas en un año

Publicado hace 42 minutos por Grahml a elindependiente.com

El registro de jornada es obligatorio en España desde 2019. Uno de los objetivos de esta medida era reducir el número de horas extraordinarias no remuneradas, algo que no se logra todos los trimestres pero que muestra signos de estarse logrando, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Si se comparan los meses de abril a junio de este año con los del pasado, la cifra de horas extra no pagadas se ha reducido en casi 700.000. Es el tercer trimestre que esta cifra se reduce, desde el último trimestre de 2022 hasta junio de este año.