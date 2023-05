Escuela energéticamente eficiente con el calor de los alumnos "niños vatios" [EN]

Publicado hace 2 horas por lainDev a bbc.com

Una escuela de eficiencia energética "innovadora" utilizará el calor de los alumnos para mantener calientes sus aulas. Ysgol Gymraeg y Trallwng, en Welshpool, Powys, que da la bienvenida a sus primeros niños el martes, es el primer edificio híbrido "passivhaus" en el Reino Unido. "Usamos el calor que genera la gente en el edificio y, debido a que está tan aislado térmicamente, no perdemos mucho de eso" Una unidad de ventilación mueve este aire caliente alrededor del edificio, "así que ya no tenemos grandes salas de calderas. No hay calefacción.