Envía una carta con 30 euros al dueño del bar al que suele ir tras el cierre de la hostelería en Bilbao

El dueño acudió al bar a terminar de recoger las últimas cosas antes de clausurar un mes el local cuando se encontró un sobre que ponía "Hasta enseguida" y que contenía una conmovedora carta de una clienta y 30 euros en efectivo. "No puedo evitar que os obliguen a cerrar. Yo sí podré trabajar este mes. Así que he sacado la cuenta de lo que consumiría aquí en noviembre si estuviese abierto", decía la nota. "Ya sé que esto no resuelve vuestra situación... Me hubiera gustado poder hacer esto el viernes 6, pero no podía pasar. Un abrazo muy fuerte"