Un día en la vida de los pastores de Hebrón

Publicado hace 9 horas por Cuchipanda a nuevarevolucion.es

En Palestina, descubrí que el dicho “el diablo está en los detalles” es aplicable a lo que sucede en las calles y en el campo de esta región. Me refiero a la ocupación, por supuesto, como el diablo que está presente constantemente. Esta figura mística que aparece en la biblia no es aleatoria. Ahmad, un pastor de Um al-Kahair (en árabe: أم الخير), me contó: “En Palestina, cada acto está atravesado por la política, pero también por la religión, incluso la comida que comemos. El sionismo está en todo: hasta quiere apropiase del humus que comemos.