Lo que debes saber si te planteas ir a terapia

No tenemos que esperar a estar mal para ir al psicólogo, ya no es un estigma. Raquel Mascaraque, periodista especializada en psicología emocional y colaboradora del programa 'Si amanece nos vamos', nos va a ayudar a conocer los diferentes tipos de terapia que existen, por si alguien se plantea ir al psicólogo. Antes de comenzar, la periodista ha querido recalcar "la importancia de que haya más plazas PIR para que ir a terapia no sea un lujo porque sin salud mental no hay salud".