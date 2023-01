¿Deberían reabrirse los burdeles? El testimonio de una ex prostituta (FR)

Publicado hace 1 hora por Elnuberu a msn.com

Reabrir burdeles cerrados desde 1946 es una buena idea para Patchi, una ex prostituta que ahora vive en Bouches-du-Rhône. “Trabajé en lugares de prostitución en Bélgica y Luxemburgo. Y creo que el sistema belga debería retomarse con el sistema de alquiler, en particular las ventanas”. “La chica paga el alquiler todos los días y si gana bien, eso es todo para ella. Así que no hay proxenetismo”, alardea Patchi, quien explica que trabajó en este ambiente antes de ser encarcelado por proxenetismo en Francia.