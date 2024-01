Publicado hace 13 minutos por tropezon a elpais.com

"Todo depende", muchas ideas que se aceptan cómo que ayudan "per se" son cuestionadas: que la música puede favorecer la concentración y, por lo tanto, potenciar el aprendizaje, que existan distintos estilos de aprendizaje, la efectividad del famoso “aprender haciendo” (learning by doing), que las emociones realmente impulsen el aprendizaje. En la noticia entrevistan a Héctor Ruiz Martín, que repasa en su libro ‘Edumitos’, numerosas ideas comúnmente aceptadas sobre la enseñanza y el aprendizaje, pero que carecen de respaldo científico