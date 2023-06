Cuando ser soldado ya no es un trabajo atractivo: 6.120 renuncias en los últimos cinco años

Publicado hace 43 minutos por Temple_97 a infobae.com

Ser soldado ya no es un trabajo atractivo. Lo asegura la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que asegura que miles de militares (que entraron a las Fuerzas Armadas por oposición) han abandonado voluntariamente el Ejército en los últimos años porque ya no les resulta una ocupación laboral “atractiva”. Desde ATME denuncian que no se cuida a los militares "de sus escalas inferiores, descuidando sus retribuciones y congelando por ejemplo las dietas que reciben desde el año 2005″