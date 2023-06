Críticas a 'La Sirenita' por "insinuar que la esclavitud no existió"

Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a 20minutos.es

El reboot en acción real de La Sirenita nació envuelto en polémica y después de su estreno, sigue dando de que hablar. Ahora, la acusan precisamente de todo lo contrario que al principio: de racista. Marcus Ryder, director de consultoría externa del Lenny Henry Center for Media Diversity y presidente de la Royal Academy of Dramatic Art del Reino Unido, ha escrito una crítica en su blog Black on White TV. "Las películas para niños no deben ignorar las partes más difíciles de nuestra historia, solo porque los adultos se sientan incómodos".