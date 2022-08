Crikey: Pequeño sitio web independiente de noticias desafía a Lachlan Murdoch a demanda por difamación

Publicado hace 27 minutos por tiopio a regionalpuebla.mx

Un pequeño sitio web de noticias independiente en Australia se enfrenta al imperio Murdoch, comprando un anuncio de página completa en el New York Times. Lachlan Murdoch Deberían ser demandados por difamación. Hay un comentario obvio sobre la controversia y publicaciones relacionadas en las redes sociales, Crikey.com.au publicó en junio: «Trump es un traidor no confirmado. Y Murdoch es su co-conspirador no acusado», analizando el levantamiento del 6 de enero por parte de los partidarios de El candidato presidencial derrotado Donald Trump…