Publicado hace 38 minutos por xupiri a cpitia.org

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía ha acreditado que el Consejo de Transformación Digital es un completo fraude, al no haber informado ni una sola medida del Gobierno en materia de Transformación Digital, no haber adoptado ni un sólo acuerdo desde su creación y no haber debatido en su seno nada en absoluto.