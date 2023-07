Comparamos los votos de Pedro Sánchez y los barones del PSOE de cada territorio

Publicado hace 31 minutos por codeman1234 a elplural.com

Los resultados electorales del pasado 23 de julio han demostrado algo. Y es que la derecha no ha conseguido derogar lo que tildan de “sanchismo”. Pero no solo que la derecha no lo ha derogado, sino que el sanchismo ha salido más reforzado, con más apoyos que en 2019, pese a que ha habido agoreros que hasta decían que dentro de las filas socialistas había odio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.