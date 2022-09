Castilla y León desmantela el operativo de prevención de incendios tras el año con más hectáreas quemadas de la historia

Publicado hace 1 hora por MiguelDeUnamano a publico.es

"Todo lo que se invierte en prevención te lo vas ahorrar en verano en extinción. Si no trabajamos en invierno, si no realizamos podas, limpieza de montes y mantenimiento de cortafuegos, el año que viene nos volveremos a quedar en bragas, no tendremos margen para tapar los grandes incendios, como ha ocurrido este verano", explica el bombero. El operativo de Castilla y León es mayoritariamente privado. Para las organizaciones profesionales esta es una de las grandes razones que explican el desmantelamiento de los servicios durante los meses fríos