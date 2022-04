Publicado hace 3 años por leojustintv a actualjazz.blogspot.ie

Segunda entrega sobre los problemas de índole sexistas en la música del jazz, en los cuales los músicos están tratando de avanzar en forma positiva con respecto a esta situación social. ("Sexism From Two Leading Jazz Artists Draws Anger — And Presents An Opportunity,", de Michelle Mercer), se ha inspirado en una discusión apasionada, así como una determinación esperanzadora de resolución, afirmando que el sexismo en el jazz sigue siendo un tema ferviente, en un género que históricamente ha sido predominantemente dominado por los hombres.