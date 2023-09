El Brent se aproxima a los 100 dólares y complica la tarea a los bancos centrales

Publicado hace 1 hora por cocolisto a cincodias.elpais.com

El recorte de producción de Rusia y Arabia Saudí y el alza de la demanda anticipan el mayor déficit..Los precios del petróleo empiezan a dar vértigo y las firmas de análisis están revisando al alza sus previsiones. Bank of America, Morgan Stanley, Ostrum AM y Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) prevén que el Brent alcance los 100 dólares antes de que concluya el año. Está ya a solo cinco dólares de ese nivel. Bjarne Schieldrop, analista de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), considera que “solo se necesita ruido para superar esta barrera”.