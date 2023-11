Publicado hace 16 minutos por ChanVader a abc.es

Mariah Carey ha conseguido que la Navidad sea sinónimo de aumento exponencial de su canción más conocida, 'All I want for Christmas is you', hasta el punto de que ella misma ya monta auténticos 'numeritos' para anunciarlo. Sin embargo, desde el lado rock de la música le ha salido un inesperado competidor: Bon Jovi.