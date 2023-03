Los becarios cotizarán a la Seguridad Social por sus prácticas, aunque no cobren

Publicado hace 48 minutos por Ergo a businessinsider.es

Este aspecto será obligatorio a partir del 1 de octubre de 2023; los becarios tendrán que cotizar aunque sus prácticas no sean remuneradas. Además, los trabajadores que fueron becarios en algún momento tendrán derecho a retroactividad. Esto se llevará a cabo a través de un convenio especial, aunque se desconoce cómo será el mecanismo. Los períodos de prácticas computarán por un máximo de 2 años. Las empresas no van a asumir el coste de esta reforma. El Estado cubrirá el 97% de las cotizaciones de los estudiantes que no reciben remuneración...