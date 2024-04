Publicado hace 3 horas por Delay a publico.es

Isabel Díaz Ayuso se da un premio y se aplaude. En concreto, la presidenta madrileña ha celebrado que la Comunidad de Madrid sea reconocida como la Mejor Gestión Hospitalaria Autonómica en los Premios Best in Class (BiC) 2023. Viendo la situación de la sanidad madrileña este premio podría resultar un poco sospechoso. Y no es que haya mucho desconfiado, es que lo es.